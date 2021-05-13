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13 травня 2021, 20:52 7

Зеленський знову змінив персональний склад РНБО: що відомо

13 травня 2021, 20:52 7
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Германа Галущенка обрали міністром енергетики після призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу"
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 13 травня президент України Володимир змінив персональний склад РНБО и ввів до складу Ради новопризначеного міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Галущенка Германа Валерійовича - міністра енергетики України", - йдеться в указі Зеленського.

Також зазначається, що указ про введення міністра до складу РНБО набув чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 29 квітня Рада призначила Галущенка міністром енергетики, до цього він працював в "Енергоатомі".

РНБО Володимир Зеленський міністр енергетика кадри

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