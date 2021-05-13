Зеленський знову змінив персональний склад РНБО: що відомо
Германа Галущенка обрали міністром енергетики після призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу"
Германа Галущенка обрали міністром енергетики після призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу"
Сьогодні, 13 травня президент України Володимир змінив персональний склад РНБО и ввів до складу Ради новопризначеного міністра енергетики Германа Галущенка.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.
Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Галущенка Германа Валерійовича - міністра енергетики України", - йдеться в указі Зеленського.
Також зазначається, що указ про введення міністра до складу РНБО набув чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 29 квітня Рада призначила Галущенка міністром енергетики, до цього він працював в "Енергоатомі".
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