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11 травня 2021, 20:31 298

В "Слузі народу" знову прокоментували ймовірність відставки Степанова

11 травня 2021, 20:31 298
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Проведення позачергового засідання Ради з цього приводу фактично вирішене
Проведення позачергового засідання Ради з цього приводу фактично вирішене
Фото з відкритих джерел
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Проведення позачергового засідання Ради про відставку Степанова за ініціативою 150 нардепів і ймовірний результат голосування з цього питання прокоментував нардеп від «Слуги народу» Камельчук.

Про це народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Питання, що має бути проведене засідання позачергове, фактично вирішене. Назад ходу немає, глава Верховної Ради має скликати за ініціативою понад 150 народних депутатів. Але от чи буде проголосоване саме питання відставки пана Степанова, ми не знаємо, - зазначив він.

Як повідомлялося, 7 травня Степанов сам прокоментував ймовірність своєї відставки. Міністр зазначив, що посада - "це не довічно".

Цього ж дня Арахамія підтвердив, що "Слуги народу" розглянуть відставку Степанова. Питання відставки міністра піднімуть на найближчому засіданні фракції "слуг".

Нагадаємо, 28 квітня у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова. Раніше в монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде.

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