"Слуги народа" назвали претендента на пост министра экономики

Также подтвердили фамилию кандидата на должность министра инфраструктуры

Также подтвердили фамилию кандидата на должность министра инфраструктуры

Фото из открытых источников

Вместо Игоря Петрашко на должность министра экономики будут рассматривать председателя ГНС Украины Алексея Любченко.

Об этом сообщил депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Вместо Петрашко рассматривается кандидат Любченко. Вместо Криклия - Кубрак, - сказал Устенко.

Как отметил в своем Telegram-канале член фракции "Слуга Народа” Александр Качура, в понедельник вечером состоится заседание фракции "Слуга Народа”, на котором рассмотрят новые кандидатуры на пост министра экономики и министра инфраструктуры.

Как сообщалось, сегодня заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко. Заявления министров уже поступили в Верховную Раду.

Впоследствии стало известно, кто может заменить Владислава Криклия после его отставки. Кандидатом на эту должность рассматривают главу "Укравтодора".