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14 мая 2021, 19:48 216

Стало известно, кто может заменить Владислава Криклия после его отставки, - СМИ

14 мая 2021, 19:48 216
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Кандидатом на эту должность рассматривают главу "Укравтодора"
Кандидатом на эту должность рассматривают главу "Укравтодора"
Фото из открытых источников
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После увольнения Криклия из Министерства инфраструктуры эту должность может занять глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в команде президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Вместо Криклия рассматривается кандидатура Кубракова, - сказал собеседник издания.

Александр Кубраков стал главой "Укравтодора" в 2019 году, когда страну возглавил Владимир Зеленский. До "Укравтодора" Кубраков работал советником мэра Киева Виталия Кличко в ИТ-сфере, а также исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины" и руководителем сектора "IT и Телеком" в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

Как сообщалось, по информации СМИ, заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко. Заявления министров уже поступили в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что 17 мая "Слуги народа" обсудят отставку Степанова. Единого мнения по этому вопросу у политсилы нет.

30 апреля стало известно, что в Раде зарегистрировали постановление об отставке Марченко. Его назначили на эту должность в марте 2020 года.

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