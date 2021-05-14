Стало известно, кто может заменить Владислава Криклия после его отставки, - СМИ
После увольнения Криклия из Министерства инфраструктуры эту должность может занять глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в команде президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.
Вместо Криклия рассматривается кандидатура Кубракова, - сказал собеседник издания.
Александр Кубраков стал главой "Укравтодора" в 2019 году, когда страну возглавил Владимир Зеленский. До "Укравтодора" Кубраков работал советником мэра Киева Виталия Кличко в ИТ-сфере, а также исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины" и руководителем сектора "IT и Телеком" в Офисе эффективного регулирования (BRDO).
Как сообщалось, по информации СМИ, заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко. Заявления министров уже поступили в Верховную Раду.
Ранее сообщалось, что 17 мая "Слуги народа" обсудят отставку Степанова. Единого мнения по этому вопросу у политсилы нет.