Стало известно, кто может заменить Владислава Криклия после его отставки, - СМИ

Кандидатом на эту должность рассматривают главу "Укравтодора"

Кандидатом на эту должность рассматривают главу "Укравтодора"

Фото из открытых источников

После увольнения Криклия из Министерства инфраструктуры эту должность может занять глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в команде президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Вместо Криклия рассматривается кандидатура Кубракова, - сказал собеседник издания.

Александр Кубраков стал главой "Укравтодора" в 2019 году, когда страну возглавил Владимир Зеленский. До "Укравтодора" Кубраков работал советником мэра Киева Виталия Кличко в ИТ-сфере, а также исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины" и руководителем сектора "IT и Телеком" в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

Как сообщалось, по информации СМИ, заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко. Заявления министров уже поступили в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что 17 мая "Слуги народа" обсудят отставку Степанова. Единого мнения по этому вопросу у политсилы нет.

30 апреля стало известно, что в Раде зарегистрировали постановление об отставке Марченко. Его назначили на эту должность в марте 2020 года.