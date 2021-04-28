У парламенті заявили про намір замінити ще одного міністра

Там поки не кажуть, про його саме йдеться

Там поки не кажуть, про його саме йдеться

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Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що обговорюється питання заміни одного з міністрів. Також планують призначити міністра енергетики.

Як пише RegioNews, про це Стефанчук заявив в інтерв'ю "Українській правді". Втім, він не назвав прізвище і спеціалізацію міністра, якого хочуть замінити. "Є плани заміни одного міністра в уряді. Більше сказати не можу", - зазначив він. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді збирають підписи за звільнення Степанова. Підписами пропонується зібрати позачергове засідання. Згодом у монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде, адже, щоб звільняти когось із міністрів, потрібно мати йому альтернативу.

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