У парламенті заявили про намір замінити ще одного міністра
Там поки не кажуть, про його саме йдеться
Там поки не кажуть, про його саме йдеться
Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що обговорюється питання заміни одного з міністрів. Також планують призначити міністра енергетики.
Як пише RegioNews, про це Стефанчук заявив в інтерв'ю "Українській правді".
Втім, він не назвав прізвище і спеціалізацію міністра, якого хочуть замінити.
"Є плани заміни одного міністра в уряді. Більше сказати не можу", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді збирають підписи за звільнення Степанова. Підписами пропонується зібрати позачергове засідання.
Згодом у монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде, адже, щоб звільняти когось із міністрів, потрібно мати йому альтернативу.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Чорна мітка для Склярова. Якими будуть наслідки перевороту в Київській облраді
У Маріуполі Ахметова вигнали з Міськсаду. Тепер кличуть на площу