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28 квітня 2021, 11:15 8

У парламенті заявили про намір замінити ще одного міністра

28 квітня 2021, 11:15 8
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Там поки не кажуть, про його саме йдеться
Там поки не кажуть, про його саме йдеться
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Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що обговорюється питання заміни одного з міністрів. Також планують призначити міністра енергетики.

Як пише RegioNews, про це Стефанчук заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Втім, він не назвав прізвище і спеціалізацію міністра, якого хочуть замінити.

"Є плани заміни одного міністра в уряді. Більше сказати не можу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді збирають підписи за звільнення Степанова. Підписами пропонується зібрати позачергове засідання.

Згодом у монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде, адже, щоб звільняти когось із міністрів, потрібно мати йому альтернативу.

Україна призначення міністр Верховна Рада Руслан Стефанчук

 
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