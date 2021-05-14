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14 мая 2021, 19:32 8

США ввели санкции против более 60 украинцев – Данилов

14 мая 2021, 19:32 8
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Решение относительно этих граждан в Украине будет после изучения всех предоставленных нашим правоохранителям документов
Решение относительно этих граждан в Украине будет после изучения всех предоставленных нашим правоохранителям документов
Фото из открытых источников
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Украина планирует обратиться к властям США о предоставлении информации о каждом из более 60-ти граждан, против которых США ввели санкции.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает RegioNews.

На сегодня нам доподлинно известно о 61 гражданине Украины, против которых Соединенные Штаты ввели санкции, - сказал Данилов.

По его словам, Украина обратится к властям США для предоставления информации относительно каждого гражданина Украины, в отношении которого были введены санкции. После получения документов и их обработки решение о санкциях в отношении этих граждан может быть принято и в Украине.

Если наши правоохранительные органы сочтут необходимым внедрять определенные процедурные моменты, если будет принято решение о введении санкций на поддержку наших партнеров, после получения этих документов, после обработки этих документов, мы это будем делать на территории нашей страны, - рассказал Данилов.

Он добавил, что Украина также обратится к европейским партнерам для получения информации о подсканционных гражданах Украины.

Как сообщалось, СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе". Их наложили после принятия соответствующего закона.

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