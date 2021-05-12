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12 травня 2021, 16:06 146

Данілов назвав ознаку, за якою будуть зараховувати до списку олігархів

12 травня 2021, 16:06 146
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Він стверджує, що олігархи приватизували кілька секторів української економіки
Він стверджує, що олігархи приватизували кілька секторів української економіки
Фото: із відкритих джерел
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Основною ознакою формування списку українських олігархів в рамках розробки відповідного законопроєкту буде вплив на владу.

Про це у Facebook заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає RegioNews.

Він розповів, що вирішив "розшити” тезу про список олігархів, яку озвучив, виступаючи на форумі "Україна 30. Безпека країни”.

На мою думку, за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу”, - написав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що олігархічні групи "фактично приватизували сектори вітчизняної економіки – газову, хімічну, енергетичну, нафтопереробну сфери, і протягнули свої пазурі до прибуткового аграрного сектору”.

Тому питання стоїть принципово – держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п’яту колону” як найближчі завдання, які постали перед нами”, - зазначив Олексій Данілов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

РНБО заява закон Олексій Данилов олігархи

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