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13 мая 2021, 20:52 11

Зеленский снова изменил персональный состав СНБО: что известно

13 мая 2021, 20:52 11
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Германа Галущенко избрали министром энергетики после назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза"
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 13 мая президент Украины Владимир изменил персональный состав СНБО и ввел в состав Совета новоназначенного министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича - министра энергетики Украины", - говорится в указе Зеленского.

Также отмечается, что указ о введении министра в состав СНБО вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, 29 апреля Рада назначила министром энергетики Галущенко, до этого он работал в "Энергоатоме".

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