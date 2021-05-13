Зеленский снова изменил персональный состав СНБО: что известно

Германа Галущенко избрали министром энергетики после назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза"

Германа Галущенко избрали министром энергетики после назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза"

Фото: из открытых источников

Сегодня, 13 мая президент Украины Владимир изменил персональный состав СНБО и ввел в состав Совета новоназначенного министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича - министра энергетики Украины", - говорится в указе Зеленского.

Также отмечается, что указ о введении министра в состав СНБО вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, 29 апреля Рада назначила министром энергетики Галущенко, до этого он работал в "Энергоатоме".