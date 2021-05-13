Зеленский снова изменил персональный состав СНБО: что известно
Германа Галущенко избрали министром энергетики после назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза"
Германа Галущенко избрали министром энергетики после назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза"
Сегодня, 13 мая президент Украины Владимир изменил персональный состав СНБО и ввел в состав Совета новоназначенного министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.
Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича - министра энергетики Украины", - говорится в указе Зеленского.
Также отмечается, что указ о введении министра в состав СНБО вступил в силу со дня его опубликования.
Напомним, 29 апреля Рада назначила министром энергетики Галущенко, до этого он работал в "Энергоатоме".
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