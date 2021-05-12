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12 травня 2021, 14:58 3

У МОЗ анонсували поставки нової партії COVID-вакцини Pfizer: коли вона прибуде

12 травня 2021, 14:58 3
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Її поставка очікується 17 травня
Її поставка очікується 17 травня
Фото з відкритих джерел
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В Україну незабаром надійде наступна партія вакцини від коронавірусу американського виробництва Pfizer.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.

Вакцини надійдуть в рамках ініціативи COVAX.

"Очікуємо найближчим часом, попередньо, починаючи з 17 травня отрмання Pfizer з ініціативи COVAX", - сказав він.

Крім того, найближчим часом по прямому контракту очікується поставка вакцин Sinovac та AstraZeneca.

Раніше Степанов заявляв, що поставки вакцини Pfizer вдалося збільшити вдвічі.

коронавірус Україна вакцина Максим Степанов вакцинація

 
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