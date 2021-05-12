У МОЗ анонсували поставки нової партії COVID-вакцини Pfizer: коли вона прибуде
Її поставка очікується 17 травня
Її поставка очікується 17 травня
В Україну незабаром надійде наступна партія вакцини від коронавірусу американського виробництва Pfizer.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.
Вакцини надійдуть в рамках ініціативи COVAX.
"Очікуємо найближчим часом, попередньо, починаючи з 17 травня отрмання Pfizer з ініціативи COVAX", - сказав він.
Крім того, найближчим часом по прямому контракту очікується поставка вакцин Sinovac та AstraZeneca.
Раніше Степанов заявляв, що поставки вакцини Pfizer вдалося збільшити вдвічі.
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