У Кабміні право на безкоштовні 2 гектари землі назвали "фікцією та обманом”

Чиновники змушують громадян оформлювали землевпорядну документацію і беруть хабарі за виділення землі

Чиновники змушують громадян оформлювали землевпорядну документацію і беруть хабарі за виділення землі

Фото: із відкритих джерел

Норма про право кожного громадянина України на отримання безкоштовно 2 ггектарів землі є фікцією та обманом, із якого чиновники отримують корупційну ренту.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив міністр агрополітики Роман Лещенко, передає RegioNews.

Норма закону є, а реалізації фактично немає по одній простій причині: по 2 га для більш ніж 40 млн українців це 80 млн га землі. В нас її просто фізично немає стільки. Цей самообман був придуманий безпосередньо чиновниками, щоб сформувати корупційну складову", - заявив Лещенко.

Він стверджує, що чиновники змушують українців, які хочуть отримати землю, оформляти землевпорядну документацію, а потім за виділення землі беруть хабарі.

Міністр зазначив, що за 20 років була сформована корупційна система отримання різноманітних довідок, і для будь-яких дій, пов’язаних з землею, потрібна велика кількість різних документів.

Він стверджує, що всю землю, яка була в розпорядженні Держгеокадастру, передали в комунальну власність.

Якщо громада хоче надати землю під безоплатну приватизацію, вона може це зробити двома третіми голосів від кількісного складу ради, обраної народом", - сказав міністр.

Нагадаємо, у Кабміні вважають, що ціна на землю зросте в п'ять разів після запуску ринку.