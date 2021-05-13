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13 травня 2021, 18:40 4

У Кабміні право на безкоштовні 2 гектари землі назвали "фікцією та обманом”

13 травня 2021, 18:40 4
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Чиновники змушують громадян оформлювали землевпорядну документацію і беруть хабарі за виділення землі
Чиновники змушують громадян оформлювали землевпорядну документацію і беруть хабарі за виділення землі
Фото: із відкритих джерел
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Норма про право кожного громадянина України на отримання безкоштовно 2 ггектарів землі є фікцією та обманом, із якого чиновники отримують корупційну ренту.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив міністр агрополітики Роман Лещенко, передає RegioNews.

Норма закону є, а реалізації фактично немає по одній простій причині: по 2 га для більш ніж 40 млн українців це 80 млн га землі. В нас її просто фізично немає стільки. Цей самообман був придуманий безпосередньо чиновниками, щоб сформувати корупційну складову", - заявив Лещенко.

Він стверджує, що чиновники змушують українців, які хочуть отримати землю, оформляти землевпорядну документацію, а потім за виділення землі беруть хабарі.

Міністр зазначив, що за 20 років була сформована корупційна система отримання різноманітних довідок, і для будь-яких дій, пов’язаних з землею, потрібна велика кількість різних документів.

Він стверджує, що всю землю, яка була в розпорядженні Держгеокадастру, передали в комунальну власність.

Якщо громада хоче надати землю під безоплатну приватизацію, вона може це зробити двома третіми голосів від кількісного складу ради, обраної народом", - сказав міністр.

Нагадаємо, у Кабміні вважають, що ціна на землю зросте в п'ять разів після запуску ринку.

Кабмін заява земля ринок землі корупція Роман Лещенко

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