15:58  13 травня
В Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca
12:59  13 травня
В Одесі сталася пожежа в Державному архіві
08:11  13 травня
Окупанти на Донбасі гатили з протитанкових комплексів: за добу зафіксовано вісім порушень
UA | RU
UA | RU
13 травня 2021, 15:23 4

Кабмін хоче заборонити виїзд з України керівникам підприємств-боржників

13 травня 2021, 15:23 4
Читайте также на русском языке
Планується, що заборона діятиме до того часу, поки підприємець не погасить усі борги перед державним або місцевими бюджетами
Планується, що заборона діятиме до того часу, поки підприємець не погасить усі борги перед державним або місцевими бюджетами
Сайт КМУ
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів пропонує заборонити на підставі рішень суду керівникам підприємств, у яких є борги перед державним або місцевими бюджетами, залишати територію України.

Про це повідомляється на сайті уряду, пише RegioNews.

Відповідна норма міститься в правках до Податкового кодексу, які були затверджені на засіданні уряду в середу, 12 травня.

Передбачається, що заборона діятиме до повного погашення боргу перед бюджетами всіх рівнів та державними соціальними фондами страхування.

Нагадаємо, на карантинні виплати підприємцям направили вже 600 мільйонів гривень.

Кабмін уряд посада підприємці керівник

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua