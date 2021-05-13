Кабмін хоче заборонити виїзд з України керівникам підприємств-боржників

Планується, що заборона діятиме до того часу, поки підприємець не погасить усі борги перед державним або місцевими бюджетами

Планується, що заборона діятиме до того часу, поки підприємець не погасить усі борги перед державним або місцевими бюджетами

Сайт КМУ

Кабінет міністрів пропонує заборонити на підставі рішень суду керівникам підприємств, у яких є борги перед державним або місцевими бюджетами, залишати територію України.

Про це повідомляється на сайті уряду, пише RegioNews. Відповідна норма міститься в правках до Податкового кодексу, які були затверджені на засіданні уряду в середу, 12 травня. Передбачається, що заборона діятиме до повного погашення боргу перед бюджетами всіх рівнів та державними соціальними фондами страхування. Нагадаємо, на карантинні виплати підприємцям направили вже 600 мільйонів гривень.

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