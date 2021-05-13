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13 мая 2021, 18:40 6

В Кабмине право на бесплатные 2 гектара земли назвали "фикцией и обманом"

13 мая 2021, 18:40 6
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Чиновники заставляют граждан оформляли землеустроительную документацию и берут взятки за выделение земли
Чиновники заставляют граждан оформляли землеустроительную документацию и берут взятки за выделение земли
Фото: из открытых источников
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Норма о праве каждого гражданина Украины на получение бесплатно 2 гектаров земли является фикцией и обманом, с которого чиновники получают коррупционную ренту.

Об этом в интервью Радио НВ заявил министр агрополитики Роман Лещенко, передает RegioNews.

Норма закона есть, а реализации практически нет по одной простой причине: по 2 га для более чем 40 млн украинцев это 80 млн га земли. У нас ее просто физически нет столько. Этот самообман был придуман непосредственно чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую", - заявил Лещенко.

Он утверждает, что чиновники заставляют украинцев, которые хотят получить землю, оформлять землеустроительную документацию, а затем за выделение земли берут взятки.

Министр отметил, что за 20 лет была сформирована коррупционная система получения различных справок, и для любых действий, связанных с землей, требуется большое количество различных документов.

Он утверждает, что всю землю, которая была в распоряжении Госгеокадастра, передали в коммунальную собственность.

Если громада хочет передать землю под бесплатную приватизацию, она может это сделать двумя третьими голосов от количественного состава совета, избранного народом", - сказал министр.

Напомним, в Кабмине считают, что цена на землю вырастет в пять раз после запуска рынка

Кабмин заявление земля рынок земли коррупция Роман Лещенко

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