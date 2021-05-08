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08 травня 2021, 13:49 252

Зеленський приїхав на Луганщину з послами Євросоюзу та "Великої сімки”

08 травня 2021, 13:49 252
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Він вшанує пам'ять загиблих у Другій світовій війні
Фото: Офіс президента
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Сьогодні, 8 травня розпочалася робоча поїздка президента Володимира Зеленського до Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Разом з Зеленським на Луганщину прибули посли країн "Великої сімки” та Європейського Союзу.

Глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні”, - йдеться в повідомленні.

Інші подробиці поїздки Володимира Зеленського в область поки що не розголошуються.

Нагадаємо, раніше Зеленський відвідав позиції українських військових на Херсонщині, він побував на базовому таборі українських військових поблизу села Чаплинка.

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