Зеленський приїхав на Луганщину з послами Євросоюзу та "Великої сімки”
Він вшанує пам'ять загиблих у Другій світовій війні
Він вшанує пам'ять загиблих у Другій світовій війні
Сьогодні, 8 травня розпочалася робоча поїздка президента Володимира Зеленського до Луганської області.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Разом з Зеленським на Луганщину прибули посли країн "Великої сімки” та Європейського Союзу.
Глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні”, - йдеться в повідомленні.
Інші подробиці поїздки Володимира Зеленського в область поки що не розголошуються.
Нагадаємо, раніше Зеленський відвідав позиції українських військових на Херсонщині, він побував на базовому таборі українських військових поблизу села Чаплинка.
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