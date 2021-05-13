Разумков со спикером Сейма Литвы посетил КПВВ возле оккупированного Крыма

Во время визита председателя Верховной Рады в Херсоне перекрывали улицы и образовались пробки

Во время визита председателя Верховной Рады в Херсоне перекрывали улицы и образовались пробки

Фото: iportal.rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен посетили контрольные пункты "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает RegioNews.

Они ознакомились с порядком осуществления пограничного и таможенного контроля на административной границе с Крымом.

Также им показали работу сервисной зоны, условия предоставления административных услуг на контрольных пунктах въезда-выезда, и деятельность удаленного рабочего места центра предоставления таких услуг.

Спикер Сейма Литовской Республики Виктория Чмилите-Нильсен в очередной раз подтвердила постоянную поддержку территориальной целостности Украины и заверила, что Литва никогда не признает незаконной аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, в Херсоне из-за визита Разумкова были перекрыты некоторые улицы и отключены светофоры. Как следствие, из-за ожидания кортежа главы ВР город сковали многочисленные пробки.

Полиция Херсонской области подтвердила, что принимала "необходимые меры в организации дорожного движения" в связи с визитом в область "охраняемого лица".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский приехал на Луганщину с послами Евросоюза и "Большой семерки".