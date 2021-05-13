Україна хоче повернути близько 100 осіб в межах обміну з бойовиками на Донбасі – Арестович

Насамперед ідеться про військовослужбовців у полоні

Насамперед ідеться про військовослужбовців у полоні

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Україна хоче повернути «під 100 осіб» в межах обміну утримуваними особами з контрольованими Росією силами на Донбасі.

Про це заявив радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Це перший обмін, який ми плануємо… під 100 осіб. І це насамперед військовослужбовці, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань, – сказав Арестович.

За його словами, він "не бачить перспектив" чекати на обмін – "тому що поки Російська Федерація проводить ту ж політику, як і завжди".

Вона прив’язує обмін полоненими до політичних поступок. Але ми працюємо над цим, – пояснив Арестович.

Як повідомлялося, 9 травня терористи передали Україні списки на обмін полоненими. З українського боку відповідні документи були готові ще взимку, однак тоді окупанти не йшли на діалог.

Раніше, у квітні Денісова заявляла про незаконне утримання 413 українців в РФ та на окупованих територіях. 133 з них переслідуються Росією за політичними мотивами.