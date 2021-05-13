Окупанти на Донбасі гатили з протитанкових комплексів: за добу зафіксовано вісім порушень
Протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Збройні формування окупантів обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.
Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки - ще й з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з підствольних гранатометів. У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомляють у штабі.
Станом на 7 годину ранку, 13 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 12 травня в зоні проведення ООС на Донбасі з боку противника було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.