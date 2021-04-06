Денісова заявляє про незаконне утримання 413 українців в РФ та на окупованих територіях

133 з них переслідуються Росією за політичними мотивами

133 з них переслідуються Росією за політичними мотивами

Фото з відкритих джерел

Загалом у РФ і на тимчасово окупованих територіях півострова Крим і частин Донецької і Луганської областей незаконно утримуються 413 наших співгромадян.

Про це під час презентації своєї щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за минулий рік поінформувала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

133 громадянина України РФ незаконно переслідує за політичними мотивами, з них 114 осіб — ув'язнені, які перебувають: 97 осіб - у РФ, 17 — в Автономній Республіці Крим, - поінформувала Денісова.

За її словами, серед основних порушень процесуальних прав цих громадян є, зокрема, утримання незаконно ув'язнених кримських татар у СІЗО, що розташовані на Кримському півострові, "де РФ (їх утримує — ред.) в нелюдських умовах, без меддопомоги, без засобів індивідуального захисту в умовах Covid-19”, а також - незаконне етапування наших громадян до РФ, посилення покарань, зокрема, збільшення тюремних термінів, та інші.

Ми проводимо моніторинг по кожній такій особі, постійно на зв'язку з їхніми родичами, адвокатами, нашими консульськими працівниками. По кожному факту незаконного затримання, засудження, порушення прав людини негайно повідомляю міжнародні правозахисні організації, - повідомила український омбудсман.

Вона також поінформувала, що наразі на тимчасово окупованих територіях Сходу України незаконно утримуються 280 наших співгромадян, з них 44 — військовослужбовці.

Тут порушуються всі прав людини: їх незаконно затримують, вибивають свідчення, утримують у нелюдських умовах, без належного харчування, та надання меддопомоги, - наголосила вона, уточнивши, що для перевірки умов тримання цих осіб і надання їм меддопомоги неодноразово надсилалися відповідні звернення до представників Міжнародного Червоного хреста в Україні та Моніторингової місії ООН та ОБСЄ.

Окрім того, за інформацією Денісової, наразі свого переведення очікують ще 450 засуджених осіб на тимчасово окупованих територіях, у тому числі 71 особа, яку було засуджено до довічного позбавлення волі.

Ми проводимо перемовини із так званими "уповноваженими” (на тимчасово окупованих територіях — ред.) Донецької та Луганської областей... і думаємо, що у травні-червні цей процес, який зараз заблокований (переведення наших громадян на підконтрольні українському уряду території - ред.), буде розблокований, і ми в очікуванні цього, - поінформувала омбудсман.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року, за інформацією Денісової, у полоні бойовиків у ОРДЛО перебував 251 українець. До омбудсмена також надходять звернення від звільнених громадян щодо сприяння забезпеченню їх соціального захисту.