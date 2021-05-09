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09 травня 2021, 19:00 9

Терористи передали Україні списки на обмін полоненими

09 травня 2021, 19:00 9
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З українського боку відповідні документи були готові ще взимку, однак тоді окупанти не йшли на діалог
З українського боку відповідні документи були готові ще взимку, однак тоді окупанти не йшли на діалог
Фото з відкритих джерел
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Окупаційна влада Донбасу передала Україні списки на обмін полоненими, перелік осіб, зазначених в документах, уточнюється.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила учасниця української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тетяна Іванова, інформує RegioNews.

За її словами, українська сторона передала свої списки на обмін полоненими ще взимку і нарешті дочекалася від окупантів зустрічного кроку.

Весь цей час Україна наполягала, щоб нам дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавались, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють. Це, нарешті сталося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться", - заявила Іванова.

За її словами, нині складно говорити про те, скільки українців можуть повернутися додому з окупованих територій.

Нагадаємо, 16 січня бойовики повідомили про односторонню передачу Україні полонених.

Згодом омбудсмен Денісова повідомила, що процес обміну полоненими на Донбасі заморожено.

Своєю чергою президент Зеленський назвав провокацією неофіційні формати обміну полоненими.

обмін полонених Україна ТКГ окупанти списки

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