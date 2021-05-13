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13 мая 2021, 14:28 5

Украина хочет вернуть около 100 человек в рамках обмена с боевиками на Донбассе – Арестович

13 мая 2021, 14:28 5
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В первую очередь речь идет о военнослужащих в плену
В первую очередь речь идет о военнослужащих в плену
Фото из открытых источников
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Украина хочет вернуть «под 100 человек» в рамках обмена удерживаемыми лицами с контролируемыми Россией силами на Донбассе.

Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Это первый обмен, который мы планируем... под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач, – сказал Арестович.

По его словам, он "не видит перспектив" ждать обмена – "потому что пока что Российская Федерация проводит ту же политику, как и всегда".

Она привязывает обмен пленными к политическим уступкам. Но мы работаем над этим, – пояснил Арестович.

Как сообщалось, 9 мая террористы передали Украине списки на обмен пленными. С украинской стороны соответствующие документы были готовы еще зимой, однако тогда оккупанты не шли на диалог.

Ранее, в апреле Денисова заявляла о незаконном содержании 413 украинцев в РФ и на оккупированных территориях. 133 из них преследуются Россией по политическим мотивам.

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