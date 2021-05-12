Прокурори будуть просити суд взяти Медведчука під варту - заява ОГП

У Венедіктової заявили, що провели процесуальні дії з підозрюваним нардепом

У Венедіктової заявили, що провели процесуальні дії з підозрюваним нардепом

Фото: із відкритих джерел

Голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Народному депутатові України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року у порядку та спосіб, передбачений КПК України. У зв’язку з цим він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати”, - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що саме 11 травня Віктора Медведчука викликали для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного.

Сьогодні, 12 травня нардепу та його адвокатам передали на ознайомленні повідомленні про підозру, яке генпрокурор Ірина Венедіктова підписала вчора.

Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою”, - зазначили в ОГП.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Також повідомлялось, що Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.