Прокурори будуть просити суд взяти Медведчука під варту - заява ОГП
Голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.
Народному депутатові України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року у порядку та спосіб, передбачений КПК України. У зв’язку з цим він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати”, - йдеться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора зазначили, що саме 11 травня Віктора Медведчука викликали для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного.
Сьогодні, 12 травня нардепу та його адвокатам передали на ознайомленні повідомленні про підозру, яке генпрокурор Ірина Венедіктова підписала вчора.
Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою”, - зазначили в ОГП.
Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.
Також повідомлялось, що Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.
12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.