Прокуроры будут просить суд взять Медведчука под стражу - заявление ОГП

В Венедиктовой заявили, что провели процессуальные действия с подозреваемым нардепом

В Венедиктовой заявили, что провели процессуальные действия с подозреваемым нардепом

Фото: из открытых источников

Председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 года в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим он получил статус подозреваемого именно с этой даты", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что именно 11 мая Виктора Медведчука вызвали для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого.

Сегодня, 12 мая нардепу и его адвокатам передали на ознакомление сообщение о подозрении, которое генпрокурор Ирина Венедиктова подписала вчера.

Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ОГП.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.