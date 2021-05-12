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12 мая 2021, 21:07 25

Прокуроры будут просить суд взять Медведчука под стражу - заявление ОГП

12 мая 2021, 21:07 25
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Фото: из открытых источников
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Председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 года в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим он получил статус подозреваемого именно с этой даты", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что именно 11 мая Виктора Медведчука вызвали для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого.

Сегодня, 12 мая нардепу и его адвокатам передали на ознакомление сообщение о подозрении, которое генпрокурор Ирина Венедиктова подписала вчера.

Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ОГП.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Офис генпрокурора заявление Виктор Медведчук ОПЗЖ Уголовная ответственность уголовное дело

Медведчук ознакомился с подозрением и покинул Офис генпрокурора
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