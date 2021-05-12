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12 травня 2021, 20:10 24

Медведчук ознайомився з підозрою і покинув Офіс генпрокурора

12 травня 2021, 20:10 24
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Його адвокатам передали на ознайомлення матеріали кримінальної справи
Його адвокатам передали на ознайомлення матеріали кримінальної справи
Фото: rbc.ua
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Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук під час візиту до Офісу генерального прокурора ознайомився із підозрою у державній зраду, яку підписала генпрокурор Ірина Венедіктова. Наразі він покинув будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Зазначається, що сьогодні він приїхав в Офіс генпрокурора, щоб отримати підозру, однак зі слів Медведчука, йому вручили копію замість оригіналу.

Згідно з чинним законодавством, підозру не вручили, але з підозрою я ознайомився разом з адвокатом", - сказав Медведчук.

Він додав, що згідно із матеріалами справи, йому інкримінують державну зраду і порушення правил війни.

Підозри, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат Верховної Ради та за моєю адресою проживання", - додав Медведчук.

Також адвокати нардепа розповіли журналістам, що прокурори вручили їм примірник повідомлення про підозру, і на ознайомлення з матеріалами справи стороні захисту дали три години. Наразі дата судового засідання у цій справі невідома.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Також повідомлялось, що Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Офіс генпрокурора підозра кримінальна справа Віктор Медведчук державна зрада

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