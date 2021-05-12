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12 мая 2021, 20:10 20

Медведчук ознакомился с подозрением и покинул Офис генпрокурора

12 мая 2021, 20:10 20
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Его адвокатам передали на ознакомление материалы уголовного дела
Его адвокатам передали на ознакомление материалы уголовного дела
Фото: rbc.ua
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Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук во время визита в Офис генерального прокурора ознакомился с подозрением в государственной измене, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Сейчас он покинул здание.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Отмечается, что сегодня он приехал в Офис генпрокурора, чтобы получить подозрение, однако по словам Медведчука, ему вручили копию вместо оригинала.

Согласно действующему законодательству, подозрение не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатом", - сказал Медведчук.

Он добавил, что согласно материалам дела, ему инкриминируют государственную измену и нарушение правил войны.

Подозрения, как нам сказали, направили вчера в Секретариат Верховной Рады и по моему адресу проживания", - добавил Медведчук.

Также адвокаты нардепа рассказали журналистам, что прокуроры вручили им экземпляр уведомления о подозрении, и на ознакомление с материалами дела стороне защиты дали три часа. Сейчас дата судебного заседания по этому делу неизвестна.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Офис генпрокурора подозрение уголовное дело Виктор Медведчук государственная измена

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