Зеленський анонсував створення нового університету: готуватимуть фахівців з безпеки

По закінченню навчання випускники будуть зобов'язані працювати на державу

По закінченню навчання випускники будуть зобов'язані працювати на державу

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Студентам обіцяють платити високі стипендії.

Про це Зеленський повідомив у коментарі представникам ЗМІ, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Ми будемо відкривати новий потужний університет, в якому будуть професії, пов'язані з безпекою. Цей університет презентуємо. Будемо відбирати кращих дітей, давати високі стипендії", - повідомив президент.

Він запевнив, що до вишу буде потужний відбір викладачів, не тільки українців.

Всі отримуватимуть високу зарплату. Після університету випускники повинні будуть працювати на державу", - зазначив голова держави.

Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про значне зменшення кількості "прицільних снайперських пострілів" на Донбасі, він стверджує, що вони вже майже пішли в минуле.