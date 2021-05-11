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11 травня 2021, 11:49 15

Зеленський анонсував створення нового університету: готуватимуть фахівців з безпеки

11 травня 2021, 11:49 15
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По закінченню навчання випускники будуть зобов'язані працювати на державу
По закінченню навчання випускники будуть зобов'язані працювати на державу
Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Студентам обіцяють платити високі стипендії.

Про це Зеленський повідомив у коментарі представникам ЗМІ, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Ми будемо відкривати новий потужний університет, в якому будуть професії, пов'язані з безпекою. Цей університет презентуємо. Будемо відбирати кращих дітей, давати високі стипендії", - повідомив президент.

Він запевнив, що до вишу буде потужний відбір викладачів, не тільки українців.

Всі отримуватимуть високу зарплату. Після університету випускники повинні будуть працювати на державу", - зазначив голова держави.

Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про значне зменшення кількості "прицільних снайперських пострілів" на Донбасі, він стверджує, що вони вже майже пішли в минуле.

Володимир Зеленський безпека студент университет виш

 
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