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12 мая 2021, 16:06 135

Данилов назвал признак, по которому будут зачислять в список олигархов

12 мая 2021, 16:06 135
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Он утверждает, что олигархи приватизировали несколько секторов украинской экономики
Фото: из открытых источников
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Основным признаком формирования списка украинских олигархов в рамках разработки соответствующего законопроекта будет влияние на власть.

Об этом в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает RegioNews.

Он рассказал, что решил "расшить" тезис о списке олигархов, который озвучил, выступая на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы - влияние на власть", - написал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что олигархические группы "фактически приватизировали сектора отечественной экономики - газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающую сферу и протянули свои когти к прибыльному аграрному сектору".

Поэтому вопрос стоит принципиально - государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну" как ближайшие задачи, стоящие перед нами", - отметил Алексей Данилов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

СНБО заявление закон Алексей Данилов олигархи

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