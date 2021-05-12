Данилов назвал признак, по которому будут зачислять в список олигархов

Он утверждает, что олигархи приватизировали несколько секторов украинской экономики

Он утверждает, что олигархи приватизировали несколько секторов украинской экономики

Фото: из открытых источников

Основным признаком формирования списка украинских олигархов в рамках разработки соответствующего законопроекта будет влияние на власть.

Об этом в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает RegioNews.

Он рассказал, что решил "расшить" тезис о списке олигархов, который озвучил, выступая на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы - влияние на власть", - написал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что олигархические группы "фактически приватизировали сектора отечественной экономики - газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающую сферу и протянули свои когти к прибыльному аграрному сектору".

Поэтому вопрос стоит принципиально - государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну" как ближайшие задачи, стоящие перед нами", - отметил Алексей Данилов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.