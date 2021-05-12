Премьер анонсировал одобрение правительством законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс

Правительство намерено заставить крупный бизнес платить налоги

Правительство намерено заставить крупный бизнес платить налоги

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Правительство сегодня одобрит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который должен позволить увеличить ежегодные поступления в бюджет до 60 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Подчеркну, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Изменения не коснутся ФЛП или в целом малого и среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине, - сообщил Шмыгаль.

Премьер пояснил, что законопроект содержит 4 главных блока:

ставки отдельных налогов будут приведены в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей. Это касается, например, платы за использование воды и лесов или экологического налога;

рентные платежи по добыче полезных ископаемых. Добыча из украинских недр должна быть справедливо налогооблагаемой. Так же повысим и эффективность сборов акцизного налога;

дальнейшее противодействие "скруткам" и борьба с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции;

вопросы, касающиеся администрирования налогового долга.

Как сообщалось, в Кабмине считают, что цена на землю вырастет в пять раз после запуска рынка. В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 июля.