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11 травня 2021, 09:46 6

У Кабміні вважають, що на боротьбу з COVID-19 потрібен ще один рік

11 травня 2021, 09:46 6
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Фото: з відкритих джерел
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В Кабінеті міністрів України вважають, що єдиним виходом із пандемії є питання широкої вакцинації населення. Саме тому, влада прагне до кінця поточного року вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення країни.

Як передає RegioNews, про це розповів голова уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, українці прожили рік з COVID, ще рік має піти на завершення боротьби.

Прогноз не міняється. Ми прожили рік з COVID-19. Мій прогноз, що ще рік має піти на завершення боротьби. Є нові дані – це значні мутації цього вірусу. Вони викликають занепокоєння в усіх країн. І питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії", - зазначив він.

Як зазначають в уряді, влада планує вакцинувати більшість дорослого населення ще до кінця поточного року.

Наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет", - вважає прем'єр.

Раніше повідомлялось, що у Кабміні хочуть продовжити до серпня адаптивний карантин. Карантин почнуть пом'якшувати, якщо вдасться вакцинувати більшість українців.

коронавірус Кабмін українці Деніс Шмигаль вакцинація

 
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