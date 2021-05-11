У Кабміні вважають, що на боротьбу з COVID-19 потрібен ще один рік

В уряді розповіли, коли українці зможуть сформувати колективний імунітет до коронавірусу

В уряді розповіли, коли українці зможуть сформувати колективний імунітет до коронавірусу

Фото: з відкритих джерел

В Кабінеті міністрів України вважають, що єдиним виходом із пандемії є питання широкої вакцинації населення. Саме тому, влада прагне до кінця поточного року вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення країни.

Як передає RegioNews, про це розповів голова уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, українці прожили рік з COVID, ще рік має піти на завершення боротьби.

Прогноз не міняється. Ми прожили рік з COVID-19. Мій прогноз, що ще рік має піти на завершення боротьби. Є нові дані – це значні мутації цього вірусу. Вони викликають занепокоєння в усіх країн. І питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії", - зазначив він.

Як зазначають в уряді, влада планує вакцинувати більшість дорослого населення ще до кінця поточного року.

Наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет", - вважає прем'єр.

Раніше повідомлялось, що у Кабміні хочуть продовжити до серпня адаптивний карантин. Карантин почнуть пом'якшувати, якщо вдасться вакцинувати більшість українців.