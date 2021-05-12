Во Львовской области начались антитеррористические учения СБУ

Правоохранители будут проверять документы граждан и осматривать транспорт

Правоохранители будут проверять документы граждан и осматривать транспорт

Фото: из открытых источников

Сегодня, 12 мая, в городах Жовква, Дубляны и пгт Куликов Львовской области Служба безопасности Украины начала масштабные антитеррористические учения.

Об этом сообщает "Суспільне" с сообщила пресс-секретаря СБУ во Львовской области Роксолану Яворскую, передает RegioNews.

По ее словам, учения, которые проводит спецслужба, будут продолжаться до пятницы, 14 мая.

Это будут отработки условного заминирования, розыск места дислокации нарушителей, а также проверки автомобилей. В частности, на блок-постах, таких как "Львов-Дорошев", - рассказала Яворская.

Она добавила, что во время учений могут проверять документы у граждан и осматривать транспорт.

В СБУ призвали жителей региона иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, 10 мая сообщалось, что на Львовщине пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ.

6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили собрание тероборони, резервистов будут готовить к защите государственной границы.

Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.