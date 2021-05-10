На Львівщині пройдуть масштабні антитерористичні навчання СБУ
Управління Служби безпеки України у Львівській області проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання протягом 12-14 травня 2021 року.
Як передає RegioNews, в управлінні СБУ повідомляють, що масштабні тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних.
Служба безпеки України просить жителів і гостей м. Жовква, смт Куликів та м. Дубляни з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - йдеться в повідомленні.
Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляду автомобільного транспорту.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині. Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.