13:21  10 травня
У 12 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення
14:13  10 травня
Майже половина українців не знає дати аварії на Чорнобильській АЕС - соцопитування
18:09  10 травня
На Донбасі зафіксували два обстріли позицій ООС: гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 травня 2021, 17:11 52

На Львівщині пройдуть масштабні антитерористичні навчання СБУ

10 травня 2021, 17:11 52
Читайте также на русском языке
У СБУ просять громадян мати з собою документи, що посвідчують особу
У СБУ просять громадян мати з собою документи, що посвідчують особу
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Управління Служби безпеки України у Львівській області проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання протягом 12-14 травня 2021 року.

Як передає RegioNews, в управлінні СБУ повідомляють, що масштабні тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних.

Служба безпеки України просить жителів і гостей м. Жовква, смт Куликів та м. Дубляни з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляду автомобільного транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині. Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.

СБУ порушення антитерористичні навчання документ Львівська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua