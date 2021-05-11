Доба в ООС: ворог здійснив п'ять обстрілів із забороненого озброєння

Бойовики продовжують перешкоджати роботі патрулів місії ОБСЄ

Бойовики продовжують перешкоджати роботі патрулів місії ОБСЄ

Фото: із відкритих джерел

Від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано п'ять випадків порушення режиму “тиші” з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів.

А неподалік селищ Новоселівка та Південне бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту ПІВДЕННЕ російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС зазначили, що на Донбасі продовжуються випадки перешкоджання роботі патрулів місії ОБСЄ. Так, 9 травня в пункті пропуску поблизу населеного пункту Ізварине озброєні найманці наказали патрулю місії залишити цей район.

Нагадаємо, 10 травня на Донбасі було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. В результаті обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.