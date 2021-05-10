На Донбасі зафіксували два обстріли позицій ООС: гатили із заборонених озброєнь
Протягом поточної доби, 10 травня, на Донбасі було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. В результаті обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, противник вів вогонь по позиціях українських військових поблизу Троїцького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Також стріляли з підствольних гранатометів по позиціях ООС поблизу Авдіївки.
Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - повідомили у штабі.
Також в районі ООС піротехніки розмінували 1,5 гектара території та передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 9 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.