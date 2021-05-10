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На Донбасі зафіксували два обстріли позицій ООС: гатили із заборонених озброєнь
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10 травня 2021, 18:09 13

На Донбасі зафіксували два обстріли позицій ООС: гатили із заборонених озброєнь

10 травня 2021, 18:09 13
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Бойових втрат серед українських захисників немає
Бойових втрат серед українських захисників немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 10 травня, на Донбасі було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. В результаті обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, противник вів вогонь по позиціях українських військових поблизу Троїцького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Також стріляли з підствольних гранатометів по позиціях ООС поблизу Авдіївки.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - повідомили у штабі.

Також в районі ООС піротехніки розмінували 1,5 гектара території та передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 9 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

ООС Донбас війна обстріли військова техніка

 
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