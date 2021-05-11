Снайперські обстріли на Донбасі "майже пішли в минуле" - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про вагоме зменшення кількості “прицільних снайперських пострілів” на Донбасі, він стверджує, що вони вже майже пішли в минуле.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування із журналістами на відкритті форуму "Україна 30”, передає RegioNews.
Ми бачимо вагоме зменшення пострілів. Майже пішли в минуле снайперські прицільні постріли, саме через них було близько 30 жертв з початку року", - заявив Зеленський.
Він також сказав, що в питанні запровадження режиму пасхального перемир'я не було досягнуто домовленостей, оскільки формулювання не підходило російській стороні.
Зеленський заявив, що Україна показала максимально своє відношення щодо вирішення питання саме мирним шляхом.
Нагадаємо, 8 травня у лікарні Харкова помер військовий, якого 28 квітня в зоні ООС поранив снайпер.