Сутки в ООС: враг совершил пять обстрелов из запрещенного вооружения

Боевики продолжают препятствовать работе патрулей миссии ОБСЕ

Боевики продолжают препятствовать работе патрулей миссии ОБСЕ

Фото: из открытых источников

С начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано пять случаев нарушения режима "тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

А неподалеку поселков Новоселовка и Южное боевики применяли станковые противотанковые гранатометы.

Кроме этого, в направлении населенного пункта ЮЖНОЕ российские оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что на Донбассе продолжаются случаи препятствования работе патрулей миссии ОБСЕ. Так, 9 мая в пункте пропуска вблизи населенного пункта Изварино вооруженные наемники приказали патрулю миссии покинуть этот район.

Напомним, 10 мая на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.