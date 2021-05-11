Закарпатська поліція штурмує офіс Ужанського нацпарку, де колектив не визнає новопризначеного директора

Таким чином у приміщення намагаються завести офіційно призначеного керівника

Таким чином у приміщення намагаються завести офіційно призначеного керівника

Фото: "Трибуна"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Трибуна".

Десятки поліцейських, озброєних автоматичною зброєю, штурмують офіс Ужанського нацпарку, де колектив не визнає новопризначеного директора. У такий спосіб у приміщення намагаються завести офіційно призначеного директора. Колектив установи не визнає наказ міністра Абрамовського про призначення директором Андрія Сойми.

Раніше, 5 травня, колектив Ужанського нацпарку під стінами Закарпатської ОДА вимагав відставки Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського. Тоді ж Ужанський національний природний парк направив звернення до Президента України Володимира Зеленського "щодо свавільних дій Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського, який видав незаконний наказ про призначення А.Д. Сойми директором УНПП на основі сфальсифікованих документів".

Штурм офісу Ужанського нацпарку. Posted by Трибуна on Tuesday, May 11, 2021

Як повідомлялося, у Сумах скасували сесію міськради, яку пікетували одразу два мітинги.