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11 травня 2021, 16:45

На Дніпропетровщині учень розпилив газ з балончика: школу евакуювали

11 травня 2021, 16:45
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Батькам порушника загрожує адмінвідповідальність
Батькам порушника загрожує адмінвідповідальність
Фото з відкритих джерел
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У Новомосковську правоохоронці встановили порушника, який у школі розпилив газовий балончик.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новомосковський райвідділ поліції.

11 травня в одній із шкіл міста Новомосковська відбулася позапланова евакуація учнів з третього поверху закладу у зв’язку із розпилення газового балончика.

Як з’ясувалося, дев’ятикласник випадково розпилив газ. Тепер його батькам загрожує адміністративна відповідальність.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили особу порушника. Ним виявився пятнадцятирічний учень цієї школи. Хлопець у присутності свого однокласника випадково розпилив газовий балончик в приміщенні навчального закладу, - йдеться в повідомленні.

Відносно батьків неповнолітнього школяра склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей), що передбачає штраф. Цей факт зареєстрований до журналу єдиного обліку Новомосковського райвідділу поліції. Поліцейські з’ясовують всі обставини події, а інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду зі школярами.

#НовомосковськийРВП У Новомосковську правоохоронці встановили порушника, який у школі розпилив газовий балончик Як...

Posted by Новомосковський районний відділ поліції on Tuesday, May 11, 2021

Як повідомлялося сьогодні, черкаські школярі завтра повертаються до навчання в звичайному форматі. Епідеміологічна ситуація в місті покращується.

школа евакуація ученики поліція штраф

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