У Києві п'яний співробітник СТО викрав і розбив автівку клієнта

Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Фото: Нацполіція

У столиці України 23-річний нетверезий співробітник станції техобслуговування викрав автомобіль Lexus, який власник залишив для ремонту, й розбив його.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції України у Києві.

ДТП сталася на вулиці Харченка - машина в'їхала в електроопору. Чоловік не впорався з керуванням і, виїхавши на узбіччя, врізався в стовп.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, під Києвом водій збив поліцейського та влаштував три ДТП.

Також повідомлялося, що у Полтаві мікроавтобус протаранив машину "швидкої допомоги" та перекинувся на тротуарі.