16:48  11 мая
СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ
16:15  11 мая
На Львовщине прогнозируют вспышку коронавируса
18:15  11 мая
Сутки в ООС: враг совершил пять обстрелов из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
11 мая 2021, 18:07 773

Закарпатская полиция штурмует офис Ужанского нацпарка, где коллектив не признает новоназначенного директора

11 мая 2021, 18:07 773
Читайте також українською мовою
Таким образом в помещение пытаются завести официально назначенного руководителя
Таким образом в помещение пытаются завести официально назначенного руководителя
Фото: "Трибуна"
Читайте також
українською мовою

Десятки полицейских штурмуют офис Ужанского нацпарка. Коллектив учреждения не признает приказ министра Абрамовского о назначении директором Андрея Соймы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Трибуна".

Десятки полицейских, вооруженных автоматическим оружием, штурмуют офис Ужанского нацпарка, где коллектив не признает нового директора. Таким образом в помещение пытаются завести официально назначенного директора. Коллектив учреждения не признает приказ министра Абрамовского о назначении директором Андрея Соймы.

Ранее, 5 мая, коллектив Ужанского нацпарка под стенами Закарпатской ОГА требовал отставки Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского. Тогда же Ужанский национальный природный парк направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому " относительно своевольных действий министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, который издал незаконный приказ о назначении А. Д. Соймы директором УНПП на основе сфальсифицированных документов".

Штурм офісу Ужанського нацпарку.

Posted by Трибуна on Tuesday, May 11, 2021

Как сообщалось, в Сумах отменили сессию горсовета, которую пикетировали сразу два митинга.

митинг полиция штурм Закарпатье Минэкоэнерго акции протеста

В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал и разбил машину клиента
11 мая 2021, 17:43
СБУ задержала интернет-агитатора, который призывал к отделению Закарпатья
11 мая 2021, 17:22
На Днепропетровщине ученик распылил газ из баллончика: школу эвакуировали
11 мая 2021, 16:45
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Все публикации »
Андрей Смолий
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua