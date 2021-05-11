Закарпатская полиция штурмует офис Ужанского нацпарка, где коллектив не признает новоназначенного директора

Таким образом в помещение пытаются завести официально назначенного руководителя

Таким образом в помещение пытаются завести официально назначенного руководителя

Фото: "Трибуна"

Десятки полицейских штурмуют офис Ужанского нацпарка. Коллектив учреждения не признает приказ министра Абрамовского о назначении директором Андрея Соймы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Трибуна".

Десятки полицейских, вооруженных автоматическим оружием, штурмуют офис Ужанского нацпарка, где коллектив не признает нового директора. Таким образом в помещение пытаются завести официально назначенного директора. Коллектив учреждения не признает приказ министра Абрамовского о назначении директором Андрея Соймы.

Ранее, 5 мая, коллектив Ужанского нацпарка под стенами Закарпатской ОГА требовал отставки Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского. Тогда же Ужанский национальный природный парк направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому " относительно своевольных действий министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, который издал незаконный приказ о назначении А. Д. Соймы директором УНПП на основе сфальсифицированных документов".

Штурм офісу Ужанського нацпарку. Posted by Трибуна on Tuesday, May 11, 2021

Как сообщалось, в Сумах отменили сессию горсовета, которую пикетировали сразу два митинга.