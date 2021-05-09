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09 мая 2021, 19:00 10

Террористы передали Украине списки на обмен пленными

09 мая 2021, 19:00 10
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С украинской стороны соответствующие документы были готовы еще зимой, однако тогда оккупанты не шли на диалог
С украинской стороны соответствующие документы были готовы еще зимой, однако тогда оккупанты не шли на диалог
Фото из открытых источников
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Оккупационные власти Донбасса передала Украине списки на обмен пленными, перечень лиц, указанных в документах, уточняется.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24"заявила участница украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова, передает RegioNews.

По ее словам, украинская сторона передала свои списки на обмен пленными еще зимой и наконец дождалась от оккупантов встречного шага.

Все это время Украина настаивала, чтобы нам зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец-то произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен состоится", - заявила Иванова.

По ее словам, сейчас сложно говорить о том, сколько украинцев могут вернуться домой с оккупированных территорий.

Напомним, 16 января боевики сообщили об односторонней передаче Украине пленных.

Впоследствии омбудсмен Денисова сообщила, что процесс обмена пленными на Донбассе заморожен.

В свою очередь президент Зеленский назвал провокацией неофициальные форматы обмена пленными.

обмен пленных Украина ТКГ оккупанты списки

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