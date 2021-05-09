Террористы передали Украине списки на обмен пленными

С украинской стороны соответствующие документы были готовы еще зимой, однако тогда оккупанты не шли на диалог

С украинской стороны соответствующие документы были готовы еще зимой, однако тогда оккупанты не шли на диалог

Фото из открытых источников

Оккупационные власти Донбасса передала Украине списки на обмен пленными, перечень лиц, указанных в документах, уточняется.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24"заявила участница украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова, передает RegioNews. По ее словам, украинская сторона передала свои списки на обмен пленными еще зимой и наконец дождалась от оккупантов встречного шага. Все это время Украина настаивала, чтобы нам зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец-то произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен состоится", - заявила Иванова. По ее словам, сейчас сложно говорить о том, сколько украинцев могут вернуться домой с оккупированных территорий. Напомним, 16 января боевики сообщили об односторонней передаче Украине пленных. Впоследствии омбудсмен Денисова сообщила, что процесс обмена пленными на Донбассе заморожен. В свою очередь президент Зеленский назвал провокацией неофициальные форматы обмена пленными.

.