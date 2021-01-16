Бойовики повідомили про односторонню передачу Україні полонених

Йдеться про передачу людей, які страждають важкими захворюваннями й не воювали у складі українських військ

Йдеться про передачу людей, які страждають важкими захворюваннями й не воювали у складі українських військ

Фото з відкритих джерел

Так звані "ДНР/ЛНР" вирішили передати Україні полонених. Цей процес повинен пройти в односторонньому порядку.

Про це пише RegioNews із посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Бойовики вирішили передати Україні деяких полонених, серед них жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.

Відомо, що останній обмін полоненими між Україною і підконтрольними Росії бойовиками відбувся в квітні минулого року. Тоді Україна віддала 14 осіб, а отримала від бойовиків - 20 полонених.

Нагадаємо, що у полоні бойовиків у ОРДЛО перебуває 251 українець.