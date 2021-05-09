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МОЗ оновив карантинні зони: сім областей "помаранчеві"
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09 травня 2021, 15:31 10

МОЗ оновив карантинні зони: сім областей "помаранчеві"

09 травня 2021, 15:31 10
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Решта території України перебуває у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки через коронавірус
Решта території України перебуває у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки через коронавірус
Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 9 травня сім областей віднесені до помаранчевої зони епідемічної небезпеки, місто Київ та решта регіонів - у жовтій.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, до помаранчевої зони віднесені Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська і Черкаська області.

Всі інші регіони та місто Київ, згідно з цими даними, віднесені до жовтої зони епідбезпеки.

За інформацією МОЗ, станом на 8 травня у жодному регіоні не перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

Нагадаємо, 7 травня у Сумській області скасували обмеження "червоної" зони карантину, це останній регіон, де діяла "червона" зона епідемічної небезпеки.

коронавірус Україна карантин МОЗ регіони зона

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