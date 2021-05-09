МОЗ оновив карантинні зони: сім областей "помаранчеві"
Решта території України перебуває у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки через коронавірус
Решта території України перебуває у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки через коронавірус
В Україні станом на 9 травня сім областей віднесені до помаранчевої зони епідемічної небезпеки, місто Київ та решта регіонів - у жовтій.
Відповідні дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.
Так, до помаранчевої зони віднесені Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська і Черкаська області.
Всі інші регіони та місто Київ, згідно з цими даними, віднесені до жовтої зони епідбезпеки.
За інформацією МОЗ, станом на 8 травня у жодному регіоні не перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.
Нагадаємо, 7 травня у Сумській області скасували обмеження "червоної" зони карантину, це останній регіон, де діяла "червона" зона епідемічної небезпеки.
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