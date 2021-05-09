Українці зможуть їздити до Євросоюзу з вітчизняними covid-паспортами
Україна вже звернулася до ЄС для уніфікації європейського і вітчизняного сертифікатів
Україна вже звернулася до ЄС для уніфікації європейського і вітчизняного сертифікатів
Українські сертифікати здоров’я дадуть змогу людям подорожувати до Європейського Союзу.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, пише RegioNews.
Цього тижня в уряді відбулася нарада щодо розроблення відповідного документу.
Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів. Отримання документу має стати максимально швидким, зручним і безпечним для кожного українця, - зазначив глава уряду.
Нагадаємо, "ковідний сертифікат” щодо вакцинації від коронавірусу, зокрема, в Україні планують розробити в найкоротші терміни і запустити до 1 липня.
МОЗ оновив карантинні зони: сім областей "помаранчеві"Всі новини »
09 травня 2021, 15:31В Україні за добу щепили майже п`ять тисяч людей
09 травня 2021, 12:30В Україні святкують День матері
09 травня 2021, 11:45
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував