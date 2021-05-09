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Українці зможуть їздити до Євросоюзу з вітчизняними covid-паспортами

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Україна вже звернулася до ЄС для уніфікації європейського і вітчизняного сертифікатів
Фото з відкритих джерел
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Українські сертифікати здоров’я дадуть змогу людям подорожувати до Європейського Союзу.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, пише RegioNews.

Цього тижня в уряді відбулася нарада щодо розроблення відповідного документу.

Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів. Отримання документу має стати максимально швидким, зручним і безпечним для кожного українця, - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, "ковідний сертифікат” щодо вакцинації від коронавірусу, зокрема, в Україні планують розробити в найкоротші терміни і запустити до 1 липня.

коронавірус паспорт Україна Євросоюз вакцинація

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