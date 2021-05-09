Законопроєкт про медіа розглянуть у Раді до кінця травня

Експерти вважають цей законопроєкт таким, що загрожує свободі слова в Україні

Експерти вважають цей законопроєкт таким, що загрожує свободі слова в Україні

Фото з відкритих джерел

Законопроєкт про медіа, який, на думку журналістської спільноти, планують винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, пише RegioNews.

Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету, – сказав він.- За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій", – сказав Ткаченко.

Міністр вважає, що закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку.

І врешті решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом із цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановане видання, типу "Медуза", оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська і за європейськими стандартами", – сказав Ткаченко.

Як відомо, 19 травня 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання.

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт про медіа, попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його через загрози свободі слова.