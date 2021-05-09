Законопроект о медиа рассмотрят в Раде до конца мая

Эксперты считают этот законопроект угрожающим свободе слова в Украине

Эксперты считают этот законопроект угрожающим свободе слова в Украине

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Законопроект о медиа, который, по мнению журналистского сообщества, планируют вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, пишет RegioNews.

Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце. По крайней мере мы ставим себе это целью, – сказал он.- За это время, пока обсуждается закон о медиа, он уже немного отстает от реалий", – сказал Ткаченко.

Министр считает, что закон уже перезрел, его надо доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке.

И в конце концов все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, простите, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа "Медуза", объявляют иностранным агентом. Это совсем другого рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам", – сказал Ткаченко.

Как известно, 19 мая 2020 года Верховная Рада отправила законопроект о медиа на повторное первое чтение.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу доработанный законопроект о медиа, несмотря на призывы общественных организаций и журналистов отклонить его из-за угроз свободе слова.