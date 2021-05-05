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05 травня 2021, 17:11 60

У Кривому Розі пікетували СБУ, вимагаючи санкцій щодо Вілкула

05 травня 2021, 17:11 60
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Йдеться про оприлюднений запис ймовірної розмови екснардепа з експомічником Путіна
Йдеться про оприлюднений запис ймовірної розмови екснардепа з експомічником Путіна
Фото Суспільне.Дніпро
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Мешканці Кривого Рогу влаштували пікет місцевого відділу СБУ через нещодавно оприлюднений запис ймовірної розмови між українським політиком, екснардепом "Опоблоку" Вілкулом та ексопомічником президента Росії Путіна Сурковим 2014-ого року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Дніпро.

За підрахунками Суспільного, в акції взяло участь близько півтора десятка людей.

Учасники акції ухвалили резолюцію, у якій вимагають накласти санкції на родину Вілкулів та їхнє оточення через оприлюднений запис ймовірної розмови.

Крім цього, у своєму зверненні до президента України, Ради національної безпеки та Служби безпеки України учасники акції вимагають знайти винних у закритті кримінальних проваджень щодо нападів на криворізьких активістів та закритті справ, пов'язаних із діяльністю Олександра та Юрія Вілкулів.

Речник управління СБУ у Дніпрі Валерій Єфанов повідомив, що наразі СБУ ніяк не коментує пікетування криворізького відділу СБУ.

28 квітня ЗМІ повідомили, що в їх розпорядженні є запис розмови, де голос, схожий на голос Суркова, в ході бесіди привітав "Вілкула" з хорошим результатом на виборах 2014 року. Людина, голос якої схожий на голос українського екснардепа, сказала, що "Опоблок" ще "воює", бо суперники "намагаються вкрасти п'ять округів". Співрозмовники також обговорювали подальший формат взаємодії – по телефону або при особистій зустрічі.

Як повідомлялося, 1 березня НАЗК залишило без державного фінансування партію "Слуга народу". Крім "Слуги народу”, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах партій "Конгрес українських націоналістів” та Блок Вілкула "Українська перспектива”.

Читайте також: Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу".

Олександр Вілкул санкції СБУ пікет Оппоблок Дніпропетровська область

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