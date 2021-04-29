Альперін судиться за відібраний Зеленським паспорт

Він подав позов проти Державної міграційної служби.

Він подав позов проти Державної міграційної служби.

Фото з відкритих джерел

Бізнесмен Вадим Альперін, який потрапив під санкції щодо низки контрабандистів і був позбавлений громадянства, звернувся до суду.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані судового реєстру,

Альперін подав до Одеського окружного адміністративного суду проти Державної міграційної служби.

Бізнесмен вимагає визнати протиправною підготовку документів для втрати громадянства та зобов’язати ДМС відкликати таке подання.

У матеріалах справи йдеться, що 20 квітня Альперін поштою отримав повідомлення від одеської міграційної служби. З нього чоловік дізнався, що втратив громадянство України за указом Володимира Зеленського від 14 квітня 2021 року.

Альперін каже, що ДМС не уточнила, що стало підставою для підготовки подання про втрату громадянства, і не довела існування таких підстав. Тому, на думку Альперіна, міграційна служба не мала права готувати подання.

Також бізнесмен стверджує, що без громадянства він буде позбавлений можливості захищати свої права та інтереси в кількох кримінальних справах, де фігурує як підозрюваний та обвинувачений. Альперін вважає, що міграційна служба розпочне "негайні дії, спрямовані на його примусове видворення з України".

Указ Зеленського, яким чоловіка позбавили громадянства, має номер 161/2021. Як стверджує "Українська правда", судові рішення за позовом Альперіна є першим офіційним підтвердженням існування такого указу, адже документ не оприлюднений на сайті президента, а раніше інформація про його підписання публікувалась з посиланням на неофіційні джерела.

Суд прийняв заяву Альперіна і призначив підготовче засідання на 21 травня.

Міграційну службу зобов’язали надати суду докази для розгляду справи. Зокрема, інформацію про те, що стало підставою для позбавлення Альперіна громадянства та підготовки відповідного подання, а також копію подання та доданих до нього документів.

Сам бізнесмен просив тимчасово, до рішення по суті, заборонити примусово видворяти його з України. Однак суд у цьому відмовив.

Як повідомлялося 20 квітня, за інформацією ЗМІ Президент припинив громадянство трьох відомих контрабандистів. Двоє з них під санкціями РНБО.

Раніше, 2 квітня, стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО ввела санкції. Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

У березня повідомлялося, що "королю одеської контрабанди" Альперіну відмовили у відшкодуванні 674 млн грн з держбюджету. Раніше президент Володимир Зеленський назвав Альперіна одним з хрещених батьків контрабанди в Україні.