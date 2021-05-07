Політв’язень Чирній вийшов на свободу після семи років ув'язнення в РФ

Його затримали навесні 2014 року у Криму разом з режисером Олегом Сенцовим

Його затримали навесні 2014 року у Криму разом з режисером Олегом Сенцовим

Фото: Facebook

Український політв’язень Олексій Чирній, якого засудили в Російській Федерації за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму, вийшов на свободу.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає RegioNews.

Український політв’язень Олексій Чирній на волі! Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Олексію, вітаю на Батьківщині”, - написала Денісова.

Вона додала, що Чирній сім років відбував покарання в декількох колоніях суворого режиму в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону після ухвалення незаконного вироку суду.

Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму”, - зазначила уповноважена з прав людини.

Наразі Олексій Чирній перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску "Мілове” Луганської області.

Нагадаємо, 5 березня політв'язень Кремля Шаблій повернувся в Україну, його засудили у так званій справі "кримських диверсантів".