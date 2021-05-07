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07 мая 2021, 18:51 4

Политзаключенный Чирний вышел на свободу после семи лет заключения в РФ

07 мая 2021, 18:51 4
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Фото: Facebook
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Украинский политзаключенный Алексей Чирний, которого осудили в Российской Федерации по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, вышел на свободу.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews.

Украинский политзаключенный Алексей Чирний на свободе! Сегодня его освободили из исправительной колонии строгого режима №15, что в городе Батайске Ростовской области. Алексей, приветствую на Родине", - написала Денисова.

Она добавила, что Чирний семь лет отбывал наказание в нескольких колониях строгого режима в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону после принятия незаконного приговора суда.

Под наблюдением вооруженной охраны его этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации с территории России, не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать с временно оккупированного Крыма", - отметила уполномоченная по правам человека.

Сейчас Алексей Чирний пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Миловое" Луганской области.

Напомним, 5 марта политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину, его осудили по так называемому делу "крымских диверсантов".

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