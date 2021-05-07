На Вінниччині поліція перекрила канал постачання наркотиків у колонії
У Вінницькій області правоохоронці ліквідували канал постачання наркотиків у виправні колонії: затримана злочинна група, у якої вилучені спеціальні пристрої для перекидання заборонених речовин в установи виконання покарань.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС України.
В ході спецоперації біля однієї з виправних колоній правоохоронці зупинили автомобіль, на якому пересувався злочинне угруповання. При огляді машини поліцейські вилучили поліетиленовий пакет з канабісом, SIM-карти, банківські картки та гроші. Крім того, за місцем проживання затриманих були виявлені наркотичні речовини та пристрої, за допомогою яких зловмисники перекидали наркотики засудженим.
За інформацією правоохоронців, угруповання "розробляли" тривалий час: за цей період було зафіксовано близько десятка фактів перекидання наркотиків до виправної колонії.
Також повідомляється, що канал постачання наркотиків засудженим координував "смотрящий" і його довірена особа. Вони розподіляли їх серед ув'язнених. Обшуки також пройшли в виправній колонії. У засуджених були вилучені наркотичні засоби, мобільні телефони, SIM-карти і планшет.
Раніше повідомлялось, що поліція викрила угруповання, яке продавало наркотики у Харківській та Полтавській областях.