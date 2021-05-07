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07 травня 2021, 15:36 185

На Вінниччині поліція перекрила канал постачання наркотиків у колонії

07 травня 2021, 15:36 185
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Фото: Нацполіція
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У Вінницькій області правоохоронці ліквідували канал постачання наркотиків у виправні колонії: затримана злочинна група, у якої вилучені спеціальні пристрої для перекидання заборонених речовин в установи виконання покарань.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС України.

В ході спецоперації біля однієї з виправних колоній правоохоронці зупинили автомобіль, на якому пересувався злочинне угруповання. При огляді машини поліцейські вилучили поліетиленовий пакет з канабісом, SIM-карти, банківські картки та гроші. Крім того, за місцем проживання затриманих були виявлені наркотичні речовини та пристрої, за допомогою яких зловмисники перекидали наркотики засудженим.

За інформацією правоохоронців, угруповання "розробляли" тривалий час: за цей період було зафіксовано близько десятка фактів перекидання наркотиків до виправної колонії.

Також повідомляється, що канал постачання наркотиків засудженим координував "смотрящий" і його довірена особа. Вони розподіляли їх серед ув'язнених. Обшуки також пройшли в виправній колонії. У засуджених були вилучені наркотичні засоби, мобільні телефони, SIM-карти і планшет.

Раніше повідомлялось, що поліція викрила угруповання, яке продавало наркотики у Харківській та Полтавській областях.

колонія наркотики СІЗО поліція в'язниця

 
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