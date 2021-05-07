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07 травня 2021, 17:44 319

Мін'юст виставив на аукціон дві непрацюючі в'язниці у Львові та Одесі

07 травня 2021, 17:44 319
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Фото: із відкритих джерел
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Міністерство юстиції України виставило на аукціон Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51 в Одесі.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews.

Ми продовжуємо великий розпродаж в'язниць. Учора на Prozorro Фонд держмайна виставив одразу 2 наших лоти - це, по суті, розпродаж установи виконання покарань, це виправна колонія №48, розташована майже у центрі Львова. Звідси автомобілем до центру Львова їхати максимум хвилин 10", - сказав Малюська.

За словами міністра, відкриті торги мають відбутися вже 3 червня 2021 року.

Він розповів, що Львівська виправна колонія №48 була заморожена ще наприкінці 2017 року.

З 2018 року вона вже не функціонує, не працює і генерує нам лише збитки, витрати на утримання, на охорону... Продавши цю колонію, ми не просто зекономимо 20 млн грн, ми ще й отримаємо непоганий дохід і для держбюджету, і собі", - повідомив Малюська.

Ціну продажу Південної виправної колонії Малюська не оприлюднив. Він лише сказав, що загалом в рамках реформи пенітенціарної системи планується приватизувати 35 виправних установ по всій Україні, від 4 до 8 з яких - вже в 2021 році. Ці установи часто незаповнені і працюють нееффектівно.

Нагадаємо, Малюська планує перенести Лук'янівське СІЗО Києва вже через два роки.

Мінюст Львів аукціон Денис Малюська продаж в'язниця

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