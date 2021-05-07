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Сутки в ООС: семь нарушений режима "тишины" оккупантами
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07 мая 2021, 18:26 13

Сутки в ООС: семь нарушений режима "тишины" оккупантами

07 мая 2021, 18:26 13
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Стреляли из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Стреляли из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Фото из открытых источников
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С начала этих суток, 7 мая, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В штабе констатируют, что российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ, игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а возле Авдеевки – еще и ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет, - отметили в штабе.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Кроме этого, сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 28 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, за минувшие сутки наблюдалось обострение на Донбассе: зафиксировано 16 новых нарушений, двое военных погибли. Боевики осуществляют обстрелы из запрещенного оружия.

Впоследствии стало известно имя погибшего на Донбассе украинского бойца. Это был коростенец Сергей Коробцов.

Донбасс ООС РФ война обстрелы оккупанты ВСУ

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