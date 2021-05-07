Сутки в ООС: семь нарушений режима "тишины" оккупантами

Стреляли из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Стреляли из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Фото из открытых источников

С начала этих суток, 7 мая, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В штабе констатируют, что российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ, игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а возле Авдеевки – еще и ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет, - отметили в штабе.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Кроме этого, сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 28 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, за минувшие сутки наблюдалось обострение на Донбассе: зафиксировано 16 новых нарушений, двое военных погибли. Боевики осуществляют обстрелы из запрещенного оружия.

Впоследствии стало известно имя погибшего на Донбассе украинского бойца. Это был коростенец Сергей Коробцов.